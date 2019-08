Barcellona, la dirigenza vede il Psg per Neymar: Messi chiama il brasiliano per convincerlo a tornare

Il Barcellona non getta ancora la spugna per Neymar, sebbene il Psg sia ancora riluttante a rispondere alle proposte del club blaugrana, una cui delegazione, stando a quanto scrive ‘Marca’ si è recata stamani a Parigi per parlare con la dirigenza della società transalpina. Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury parleranno con il ds del Psg, Leonardo, per un primo faccia a faccia e, soprattutto, per conoscere la fattibilità o meno dell’operazione. Il Barcellona sa che il club francese preferirebbe vendere Neymar al Real piuttosto che mandarlo in Catalogna e oggi, presumibilmente, avanzerà una proposta formale, includendo giocatori, come Coutinho, Rakitic, Umtiti o Dembelé, che potrebbero interessare il Psg, anche se Al-Khaleifi continua a preferire il cash.

Nella complicata trattativa tra Psg e Barcellona per il trasferimento di Neymar entra in gioco anche Leo Messi. Come rivela ‘Marca’, l’argentino non vuole vedere l’amico con la maglia del Real, il club che in questa fase sembra balzato in pole per il brasiliano. Per questo la ‘Pulce’ avrebbe chiamato Neymar per convincerlo a non accettare il passaggio ai madrileni e riabbracciare, invece, il Barcellona. Il rapporto, eccellente, tra Messi e il brasiliano può essere una delle carte che può giocare il club catalano.