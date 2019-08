Bayern Monaco, principio di accordo per Coutinho: via libera per Neymar al Barcellona

CALCIOMERCATO – Ultim’ora di calciomercato internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ripreso dalle parole del responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona Guillermo Amor, il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo di massima con i blaugrana per Coutinho. Il dirigente del Barcellona ha rilasciato importanti dichiarazioni a riguardo nel pre-partita della sfida contro l’Athletic Bilbao: “Confermiamo un principio di accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di Coutinho”. Coutinho raggiungerà la sua nuova squadra domenica e si trasferirà in prestito. Ora il Barcellona andrà deciso su Neymar.