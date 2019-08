Bologna-Spal, Semplici in conferenza: “Voglio vedere una squadra spensierata. Su Petagna…”

Bologna-Spal è l’anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A. Conferenza stampa della vigilia per il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici, queste le sue parole.

“Contro il Bologna voglio vedere una Spal spensierata, compatta e di personalità. I miei ragazzi non possono arrivare a questa partita al 100 per 100 delle loro possibilità ma devono rendere al 110 per 100 per poter uscire da Bologna con un risultato positivo. Troveremo un ambiente molto particolare sia a livello emotivo che tecnico-tattico. Avremo di fronte una squadra che vorrà fare bella figura alla prima partita di fronte al pubblico amico, in un derby molto sentito, con il proprio mister regolarmente in panchina. Per fare risultato dovremo fare qualcosa di speciale. Petagna? Non andrà da nessuna parte. Lo vogliamo tenere e lui ci ha dato la massima disponibilità a rimanere con noi”.