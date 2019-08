Calcio, gli appuntamenti di oggi: al via Bundesliga e Liga, dove guardare le partite in tv

Un venerdì di metà agosto ricco di appuntamenti calcistici. In attesa del via della Serie A nel prossimo weekend, parte il terzo turno di Coppa Italia. Ad aprire sarà Genoa-Imolese alle ore 20,30. La gara si giocherà a Chiavari. Ma tanti sono i match di calcio estero in programma in serata. Seconda giornata di Ligue 1. Impegno casalingo per il Lione, che riceve l’Angers. Dopo l’ottimo esordio sul campo del Monaco (0-3), l’Olympique cerca il bis contro la squadra della Loira, che ha battuto in rimonta il Bordeaux all’esordio (3-1).

Prendono il via oggi anche Bundesliga e Liga. Il campionato tedesco vede l’esordio dei campioni del Bayern Monaco in casa contro l’Herta Berlino. Match insidioso per Lewandowski e compagni, visto che contro la squadra della capitale arrivò la prima sconfitta della scorsa stagione, alla sesta di campionato. Esordio complicato anche per il Barcellona. Privi di Messi, i blaugrana vanno in terra basca per la sfida contro l’Athletic Bilbao. Campo storicamente difficile e sul quale Messi ha spesso fatto la differenza. L’assenza del campione argentino potrebbe farsi sentire, anche se il Barcellona parte favorito.

I MATCH DI OGGI