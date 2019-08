Calciomercato estero: pazza idea Coutinho per l’Arsenal, nome nuovo per il centrocampo del Real

L’Arsenal pare non volersi più fermare sul mercato. Dopo aver acquistato Nicolas Pepé dal Lille per 80 milioni, vincendo la concorrenza del Napoli, i Gunners hanno messo gli occhi su Coutinho, chiedendolo in prestito al Barcellona. Secondo i media inglesi e spagnoli, le due società ne riparleranno in occasione del trofeo Gamper che vedrà affrontarsi proprio londinesi e catalani al Camp Nou.

Spunta invece un nome nuovo per quanto concerne il mercato del Real Madrid. Tra il sogno Pogba e Van De Beek, oggi la stampa portoghese (il quotidiano ‘Record’) scrive anche di un interessamento dei blancos nei confronti di Bruno Fernandes, a sua volta obiettivi del Manchester United in caso di partenza del francese. Lo Sporting Lisbona valuta sempre 80 milioni il suo pezzo pregiato, ma il Real può contare sugli ottimi rapporti tra Jorge Mendes, procuratore del calciatore, e Florentino Perez.