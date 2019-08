C’è l’accordo tra la Fiorentina e Frank Ribery. Il calciatore francese è atteso in Italia già domani per le visite mediche di rito e la firma che lo legherà ai viola per 2 anni. Innesto di esperienza e qualità per la squadra di Montella. Il braccio destro del presidente Commisso, Joe Barone, è a pranzo per la fumata bianca.