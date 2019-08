Calciomercato Fiorentina, Ribery è più vicino che mai: la situazione

“Franck Ribery è a un passo dalla Fiorentina“. Si apre così l’articolo della Gazzetta dello Sport. L’ex stella del Bayern Monaco, che fino a qualche settimana fa sembrava lontanissimo dai viola, non è mai stato tanto vicino. Dopo una richiesta iniziale sull’ingaggio ritenuta esorbitante, le parti si sono avvicinate. Anche grazie… alla moglie. Sì, la signora Wahiba, consorte del francese, come riferisce la rosea gradirebbe la strada fiorentina perché affascinata dalla bellezza della città.

Come detto, dunque, parti non più distanti: trovato l’accordo sull’ingaggio (da 8 milioni a 3.5), ma negli ultimi giorni c’è stato qualche ostacolo a ‘frenare’ l’avanzamento della trattativa. Come un cavillo fiscale che obbligherebbe la società del presidente Commisso a pagare altri milioni, ma non sarebbe un problema, oppure per le richieste provenienti da Russia e Usa (Ibra lo chiama nella sua squadra). La situazione, al momento, è questa. Come riferisce sempre la Gazzetta, Commisso vorrebbe tornare in Italia presentando il colpaccio (venerdì prima dell’esordio in campionato). In questi giorni potrebbero esserci delle novità.