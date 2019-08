Calciomercato Inter, i capricci degli attaccanti: si incassano troppi ‘no’

Calciomercato Inter, si è mossa molto la squadra nerazzurra questa estate. Sì, ma solo in difesa e a centrocampo. Resta il problema dell’attacco, ‘svuotato’ dalle assenze di Lautaro e Keita impegnati in Coppa America e Coppa d’Africa e da quella di Icardi considerato fuori dal progetto. In ICC, il tecnico Antonio Conte ha potuto contare soltanto sui giovani Esposito e Longo o su un Perisic adattato.

L’Inter e l’attaccante, sembra una ‘maledizione‘. Mesi di trattative, i nomi sono i soliti. Si vuole regalare un top al nuovo allenatore ma, uno dopo l’altro, si stanno incassando tanti ‘no‘. Lukaku era tra quelli più vicini, ma l’inserimento della Juventus ha complicato i piani. Fermo restando che tutto dipende da Dybala e dalla sua volontà, al momento l’attaccante belga sembra più lontano di qualche giorno fa. Il ‘no’, possiamo dire definitivo, è quelli di Edinson Cavani. Una doccia fredda in questo caso, proprio perché è difficile una riapertura: l’uruguaiano ha ringraziato ma ha rifiutato, vuole rispettare il contratto fino alla scadenza attendendo buone nuove dalla vicenda Neymar-PSG. E allora rimane Dzeko… o forse. Le parole di ieri di Fonseca dopo l’amichevole tra Perugia e Roma non fanno ben sperare, il tecnico giallorosso vorrebbe tenersi stretto il bosniaco ma conta molto la volontà del calciatore.

Da considerare, in tutto ciò, la situazione di Higuain e quella di Icardi. Mai come quest’anno, lo abbiamo detto in altra pagina, il mercato degli attaccanti è così intrecciato. Una partita a scacchi, al momento non si muove nessuno ma l’impressione è che, come in un effetto domino, la situazione si possa sbloccare alla partenza di uno di questi attaccanti. Ma Higuain vuole provare fino all’ultimo a convincere Sarri e Icardi non sembra convinto, a sua volta, delle destinazioni Napoli o Roma. Vuole solo la Juve. Speranze di restare? Forse, da parte sua, sì. Ma l’Inter ha parlato chiaro. Ci avete capito qualcosa? No. E nemmeno noi…