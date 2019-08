Calciomercato Inter, Marotta su Icardi: “Idee diverse, ma troveremo una soluzione”

“Mancano due giorni, siamo molto fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Icardi“. Lo ha detto l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, parlando dall’Hotel Sheraton di Milano, sede degli ultimi giorni di calciomercato, a proposito del possibile addio dell’attaccante argentino. “Il Monaco può essere un’idea? Di idee in questo momento ce ne sono diverse, stiamo avendo dei confronti – ha aggiunto il dirigente nerazzurro – Sicuramente c’è collaborazione da tutte le parti per arrivare una soluzione”.

Una vicenda che non sembra arrivare mai ad un punto di svolta e le ore che mancano alla chiusura sono sempre meno. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Marotta dice: “Siamo contenti di aver messo a disposizione di Conte una squadra importante, ritengo a questo punto che il nostro mercato in entrata sia chiuso“.