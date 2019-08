Calciomercato Napoli, il punto sulle uscite: intanto Giuntoli ha in pugno un talento

Tanto lavoro per il Napoli nelle prossime due settimane. I partenopei potrebbero chiudere ancora qualche colpo, ma prima c’è da pensare alle uscite. E’ quanto sta facendo Giuntoli. Con l’imminente arrivo di Hirving Lozano, sono in troppi là davanti. Callejon rimarrà per la sua duttilità. Verdi è destinato ad una tra Sampdoria e Torino, con il club di Cairo in vantaggio. Insigne non dovrebbe muoversi. Restano Milik e Mertens. A partire potrebbe essere il polacco. Nelle amichevoli si è visto poco o niente, ha realizzato un solo gol. Su di lui c’è la Roma, ma per adesso Ancelotti gli dà fiducia. Occhio però se il Napoli decidesse di affondare per Icardi. Anche il belga potrebbe lasciare. Non per una questione tecnica, ma per l’abbondanza del reparto e la necessità di investire ancora. Uno tra James, Icardi e Llorente potrebbe arrivare e qualcuno deve necessariamente uscire.

Intanto Giuntoli pensa anche al futuro. In Ecuador danno per fatto il passaggio del giovane attaccante Leonardo Campana, classe 2000, dal Barcellona SC. 5 milioni per il cartellino del giocatore e operazione che dovrebbe essere conclusa nei prossimi giorni. Con sei reti all’attivo, Campana ha conquistato il Sudamericano Under 20, trascinando il suo Ecuador a una storica vittoria. L’attaccante è considerato uno degli astri nascenti del calcio sudamericano ed è stato lui stesso a confermare l’imminente addio con un eloquente post: “Mi mancherete, famiglia”. Insomma, il Napoli ha uno sguardo rivolto anche al futuro.