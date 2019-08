Calciomercato Sampdoria, il punto di Gazzetta per l’attacco: Kamano, Rigoni e Ben Arfa, la situazione

Calciomercato Sampdoria, nelle sue pagine odierne la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto specie per quanto concerne il reparto offensivo blucerchiato, visto che manca ancora l’esterno offensivo da regalare a Di Francesco per il suo 4-3-3.

I nomi sono i soliti tre e, a questo punto, pare proprio che la scelta ricada su uno di loro: Ben Arfa, Kamano ed Emiliano Rigoni. “Il franco-tunisino, ex Psg e Rennes, oggi svincolato – si legge sulla rosea – rimane una soluzione molto gradita, ma il nodo principale è quello dell’ingaggio: la sua esperienza internazionale e il fatto di poter arrivare a Genova a parametro zero lo rende la pista più percorribile. In alternativa c’è sempre Francois Kamano: per il guineano ci sarebbe già un discorso ben avviato fra la Samp e il Bordeaux per un trasferimento a titolo definitivo. Rigoni, che a livello temporale era stato la prima scelta già dal mese scorso, resta il più difficile da raggiungere, anche perché lo Zenit non è convinto di cederlo“. Sullo sfondo, anche perché un po’ diverso per caratteristiche ma comunque utile per Di Francesco, potrebbe essere il Cholito Simeone, da inserire all’interno di uno scambio con Gabbiadini, il quale passerebbe alla Fiorentina.