Calciomercato Serie B e C: colpo Juve Stabia, l’Empoli prende un baby dall’Inter, cessione Catania

Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità.

S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in serie A nel 2006, ha vestito, in serie cadetta, le maglie di U.C.Albinoleffe, Benevento Calcio, Bari, F. C. Hellas Verona e Carpi F. C., facendo registrare, in serie B, oltre 140 presenze con 21 reti all’attivo. Karamoko Cisse che vanta inoltre 5 presenze in serie A con le maglie dell’Atalanta B. C. e del Benevento Calcio, al momento della firma sul contratto che lo legherà alle Vespe, ha dichiarato: “Sono felice di iniziare questa nuova avventura e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e di dare una mano per contribuire a raggiungere gli obiettivi societari“. Cisse si è aggregato alla squadra, agli ordini di mister Fabio Caserta.

L’Inter comunica “il trasferimento a titolo definitivo di Davide Merola all’Empoli“. L’attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, è stato capocannoniere del Campionato Under 17 nella stagione della conquista della Supercoppa di categoria (2016/17), passando poi in Primavera nell’annata in cui l’Under 19 ha conquistato Scudetto, Viareggio Cup e Supercoppa.

Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Angiulli, a titolo temporaneo, alla società Sambenedettese Calcio.