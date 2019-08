Calciomercato Serie B e Serie C, le ultime: svincolati per Crotone e Cosenza, affari Pescara-Milan

Novità di calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni dell’ex Empoli Buchel. Il Pescara al lavoro con il Milan per alcuni giovani: Sala, Gabbia e Capanni. Anche lo Spezia alla ricerca di un centravanti, il nome in pole è quello di Moncini della Spal. In Serie C importante innesto del Vicenza che tessera Bruscagin, il Carpi cede Arrighini all’Alessandria.