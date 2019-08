Calciomercato Torino, il dg Comi annuncia innesti per la prossima stagione

“Qualcuno arrivera’, come ha detto il presidente, ma deve essere qualcuno che veramente alzi il livello della squadra. Ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando”. Ospite del Cervino CineMountain, che ha aperto la sua 22esima edizione con una serata dedicata al Grande Torino, il direttore generale del Torino Antonio Comi parla del calciomercato del Torino, interessanti indicazioni in vista dell’inizio del nuovo campionato. “Intanto non abbiamo avuto bisogno di vendere, al contrario di quanto e’ spesso e’ accaduto nel passato, perche’ la societa’ e’ solida”, ha sottolineato Comi. “Il club – conclude – non guarda al presente ma anche al futuro”.