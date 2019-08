Calciomercato, le ultime: nuovi contatti per il futuro di Icardi, si svincola Paletta

Iñaki Williams, attaccante di 25 anni, ha rinnovato con l’Athletic Bilbao, accordo addirittura fino al 2028 con una clausola rescissoria di 135 milioni di euro. Lo comunica il club sul sito della società. “Credo che Donny rimarrà con noi nella prossima stagione”. Sono le dichiarazioni del’allenatore dell’Ajax, Erik Ten Hag che toglie Donny Van de Beek dal mercato. “Per me è scontato, altrimenti sarei già stato avvertito della sua possibile partenza da Marc Overmars”, aggiunge Ten Hag. Gabriel Paletta ha rescisso il contratto con lo Jiangsu Suning. Lo ha reso noto la società’ cinese, attraverso i propri canali ufficiali, il calciatore adesso è svincolato. Nuovi contatti per il futuro di Icardi, la Roma continua a spingere e la valutazione non è un problema, si può trovare l’accordo facile tra 50 e 60 milioni. Ma il problema è la volontà del calciatore che aspetta ancora la Juventus.