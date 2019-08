Calciomercato, le ultime trattative: la richiesta del Psg al Real Madrid, le novità su Neymar

Importanti notizie di calciomercato nelle ultime ore, in particolare dall’estero. Novità sulla telenovela Neymar. Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell’assemblea della Eca in programma venerdì. Il numero uno blaugrana partirà invece con la squadra per Bilbao, dove la squadra esordirà venerdì sera nella Liga.

Insiste anche il Real Madrid per Neymar. L’ultima offerta non convince il Psg, che per tutta risposta ha richiesto Vinicius Junior, considerato incedibile dai Blancos. Un testa a testa destinato a continuare fino alla fine del mercato e che Neymar spera si risolva presto.

Nuovo innesto per il Betis Siviglia. I biancoverdi hanno acquistato Borja Iglesias dall’Espanyol. Nelle casse della formazione catalana andranno 28,1 milioni di euro. Lo hanno annunciato oggi i due club. “Borja Iglesias ha smesso di essere un giocatore dell’Espanyol di Barcellona dopo l’accordo raggiunto con il Real Betis in base al quale la squadra andalusa paga l’intera clausola di 28.140 euro”, scrive l’Espanyol sul suo sito web. Iglesias, 26 anni, ha firmato per cinque stagioni a Siviglia.

Colpo anche in Serie B. L’Ascoli ha comunicato, come si legge sul sito web della società calcistica, l’acquisto del difensore Raffaele Pucino dalla Salernitana. Il difensore, che indosserà la maglia bianconera numero 5, ha raggiunto Ascoli Piceno e, dopo essersi sottoposto alle consuete visite mediche, ha sottoscritto un contratto biennale.