Caos Serie C, il Collegio di Garanzia conferma: nuovo ricorso del Cerignola

Il Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – ha ricevuto un nuovo ricorso da parte della societa’ S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco CALCIO (FIGC) e della Lega Italiana CALCIO Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento di ratifica emesso dal Consiglio Federale della FIGC nella riunione del 30 luglio 2019 e pubblicato con C.U. n. 38/A di pari data, nonche’ di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento ed in particolare della delibera presidenziale del 25 luglio 2019, pubblicata con C.U. n. 37/A gia’ oggetto di impugnazione. La societa’ ricorrente chiede al Presidente del Collegio di disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento gia’ pendente avanti a codesto Collegio, distinto al n. RG 64/2019, e quindi di confermare l’udienza gia’ fissata per la trattazione al 2 agosto 2019 o, in subordine, di fissare diversa udienza a data successiva nel rispetto dei termini in modo da garantire la trattazione congiunta dei procedimenti connessi.

La societa’ S.S. Audace Cerignola S.R.L. chiede inoltre al Collegio di Garanzia – Sezione Collegio Garanzia sulle controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici – di annullare i provvedimenti impugnati, ordinando alla Lega Pro e alla FIGC, in ottemperanza alla decisione n. 56/2019, di integrare l’organico di Lega Pro stagione sportiva 2019/2020 con l’inserimento della societa’ Audace Cerignola tra le societa’ partecipanti al Campionato di Serie C, con conseguente adeguamento del calendario.