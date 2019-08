Carlo Mohamed, candidatura all’Inter in diretta Sky: il VIDEO fa il giro del web

Carlo Mohamed è diventato il nuovo idolo del web. Di chi si tratta? Di un ragazzo di 24 anni beccato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi mentre era in procinto di entrare nella sede dell’Inter per candidarsi a giocare nella squadra nerazzurra.

Da capire (a partire dal suo nome) quanto ci sia di vero in questa vicenda, ma il video in diretta Sky ha già fatto il giro di Internet scatenando le solite reazioni social. Motivo? Le risposte alquanto bizzarre del ragazzo, che ha dichiarato appunto di candidarsi per giocare magari con la Primavera e poi con la prima squadra. Senza procuratore, può giocare in tutti ruoli, si trova meglio in difesa ma all’occorrenza può anche agire da trequartista. Ecco il video.