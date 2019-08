Cesena, il simbolo del cavalluccio resta in affitto per un anno

In attesa di una soluzione definitiva, il giudice e il curatore fallimentare del vecchio Ac Cesena hanno concesso l’affitto per un altro anno dello storico simbolo del cavalluccio marino al Cesena, la nuova società che milita in C. L’operazione è costata circa 20mila euro, per ora il cavalluccio è in affitto per un altro anno poi (la prima asta e’ andata deserta) si vedrà. Domenica, intanto, lo storico simbolo ritornerà sulle maglie bianconere in Coppa Italia contro la Vis Pesaro alle 20.30 al Manuzzi.

