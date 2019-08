Cessione Sampdoria, le parole di Ferrero: “Dispiaciuto per l’atteggiamento dei tifosi. Sarò felice se…”

“Io sarò molto felice se Vialli deciderà di parlare con gli investitori al suo fianco per dare il giusto valore alla Samp. Un valore che io non ho mai aumentato e che anzi ho diminuito considerando il nome di Vialli e anche gli insulti che ho preso dai tifosi. Non vedo l’ora che questa telenovela finisca. Io non capisco il perché di questo atteggiamento dei tifosi, perché abbiamo sempre fatto bene”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a proposito della trattativa in corso con la società rappresentata da Gianluca Vialli per la cessione della società blucerchiata. “Chiedo solo un po’ di decoro ai tifosi, perché insultarmi, anche davanti ai bambini, non è bello”, ha aggiunto Ferrero.