Cessione Sampdoria, prosegue la trattativa tra il gruppo Vialli e il presidente Massimo Ferrero. Come previsto, questa mattina c’è stata la visita al centro sportivo di Bogliasco dove si allenano prima squadra e giovanili. Non c’era l’ex calciatore ma erano presenti due magnati James Dinan e Alex Knaster, insieme a Fausto Zanetton, co-fondatore con Vialli della piattaforma Tifosy. Sono rimasti circa un’ora e poi sono rientrati in hotel.