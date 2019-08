Coppa di Germania, superano il turno Bayer e Schalke

Si sono giocate partite importanti valide per la Coppa di Germania, il Bayer e Schalke hanno superato il turno, la squadra di Leverkusen ha vinto 4-1 sul campo dell’Aachen, mentre la formazione di Gelsenkirchen ha dominato 5-0 in casa del Drochtersen/Assel. Out invece Augsburg e Mainz ko contro due squadre di categorie inferiore, rispettivamente Verl (2-1) e Kaisreslautern (2-0). Per quanto riguarda le squadre di Bundesliga ok il Friburgo (1-0 ai supplementari in casa del Magdeburg), il Dusseldorf (2-1 ai supplementari sul campo del Villingem), l’Hoffenheim (ok ai rigori sul Wurzburger Kickers, squadra di terza divisione) e il Werder Brema (6-1 sul Delmenhorst). Avanti squadre della serie B tedesca: Aue, Dresda, Bielefeld, Bochum e Heidenheim.