Coppa Italia, gli accoppiamenti del quarto turno: spiccano Cagliari-Sampdoria e Udinese-Bologna, tutte le gare

COPPA ITALIA – Si sono concluse le partite del terzo turno di Coppa Italia. Come al solito non sono mancate le sorprese con le eliminazioni di Brescia e Verona. Ora ci si vede a dicembre per il quarto turno. Spiccano le gare tra Cagliari e Sampdoria, e quella tra Udinese e Bologna. Tanti altri match molto interessanti. Questi gli accoppiamenti.

QUARTO TURNO COPPA ITALIA