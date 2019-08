Coppa Italia Serie C, scivola la Pistoiese: pareggio per il Modena

Si sono giocate alcune interessanti partite valide per la Coppa Italia di Serie C, sconfitta per la Pistoiese che è stata fermata dal Pontedera al termine di una gara molto combattuta, pareggio invece per il Modena contro la VirtusVecomp, i canarini sono stati in grado di recuperare due gol di svantaggio. Domani si giocheranno le seconde partite dei triangolari della Fase eliminatoria e le partite d’andata dei gironi con due squadre.

Ecco il programma. Oggi Girone D: Pistoiese-Pontedera (giocata a Pontedera) 1-2. Riposa Pianese

Classifica: Pontedera *4, Pianese 1, Pistoiese 0. (* Una partita in piu’). Prossimo turno: Pianese-Pistoiese

Girone F: Modena – VirtusVecomp Verona 2-2 (Giocata al “Gavagnin-Nocini” di Verona).

Classifica: Modena e V.Vecomp 1, Arzignano Valchiampo* 0. (* Una partita in meno). Prossimo turno: Arzignano Valchiampo – Modena.

Domani Girone A: Como-Gozzano (18). Riposa Renate. Classifica: Renate 3, Gozzano e Como*

Girone B: Lecco-Giana (17). Riposa Albinoleffe. Classifica: Albinoleffe 3, Giana e Lecco* 0. (*Una partita in meno)

Girone C: Pergolettese – Reggiana (17.30). Riposa Juventus 23. Classifica: Juve under 23 3, Pergolettese e Reggiana* 0. (*Una partita in meno)

Girone E: Cesena-Vis Pesaro (20.30). Riposa: Rimini. Classifica: Cesena 3, Rimini e Vis Pesaro* 0. (*Una partita in meno)

Girone G: Fano-Teramo (18). Riposa Gubbio. Classifica: Gubbio 3, Fano e Teramo * 0 (*Una partita in meno)

Girone H: Olbia-Rieti (19). Riposa: Ternana. Classifica: Ternana 3, Olbia e Rieti* 0. (*Una partita in meno)

Girone I (prima giornata): Bari – Paganese (20.30). Riposa: Avellino. Girone L: Vibonese – Sicula Leonzio (17.30).

Girone M: Picerno – Bisceglie (17).