Dramma Luis Enrique, il cordoglio di Inter e Milan

Inter e Milan partecipano commosse al dolore dell’ex allenatore della Roma e ct della Spagna Luis Enrique per la prematura scomparsa della figlia Xana. ”FC Internazionale Milano – si legge sul sito del club nerazzurro – esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della figlia di Luis Enrique, Xana. Il presidente Steven Zhang, il vice-presidente Javier Zanetti, i CEO Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, unitamente ad Antonio Conte, a tutto lo staff e a nome di tutti i tifosi abbracciano con affetto l’allenatore spagnolo. A lui e ai suoi cari va il pensiero di tutta la famiglia nerazzurra in un momento di così grande e insostenibile dolore”.

Il Milan ha invece mostrato vicinanza con un tweet: ”Il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno a Luis Enrique e alla sua famiglia per la perdita della figlia Xana. Possa riposare in pace. Forza e coraggio”.