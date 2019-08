Europa League, sarà il rumeno Petrescu a dirigere Shaktyor Soligorsk-Torino: i numeri dell’arbitro

Partita di ritorno a Ferragosto per il Torino che sfida lo Shaktyor Soligorsk, battuto all’andata 5-0. Ad arbitrare la sfida di Europa League sarà il rumeno Radu Petrescu. Numeri discordi per le squadre italiane con quest’arbitro. Tre i precedenti: sconfitta per la Lazio nel 2009 contro il Salisburgo in Europa League, vittorie per le Under 19 di Napoli e Roma in Youth League. Arbitro molto severo, in carriera ha tirato fuori numerosi cartellini gialli e parecchi rossi, tra i quali uno nell’ultima gara arbitrata, quella tra Ferencvaros e Valletta dello scorso 24 luglio. Attenzione dunque ai cartellini per il Torino, in vista del quasi scontato playoff contro gli inglesi del Wolverhampton.

