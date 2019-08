Futuro Neymar, il vicepresidente del Barcellona: “il ritorno al momento è da escludere”

Il calciomercato è sempre più nella fase decisiva, in particolar modo si sta lavorando per un ritorno di Neymar al Barcellona, trasferimento difficile, al “momento è da escludere” ha dichiarato il vice presidente blaugrana Jordi Cardoner ai microfoni dell’emittente catalana TV3, il direttore sportivo del Psg Leonardo invece ha affermato che finora non c’è stata “nessuna offerta concreta”. “Ad oggi non c’è nessun caso Neymar, è complicato. Noi siamo attori passivi. Sappiamo che non è felice a Parigi, ma è una situazione che deve essere risolta a Parigi”, ha evidenziato Cardoner. “Non abbiamo parlato con loro -ha precisato riferendosi al Psg-. C’è molto rispetto tra i club e se un giorno dovesse presentarsi un caso Neymar ne parleremo. Ad oggi, è escluso”.