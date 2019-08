Genoa, Andreazzoli esce allo scoperto: “Mercato e obiettivi, vi dico tutto…”

“Auspicavamo di ritrovare l’entusiasmo della nostra gente e così è stato. Il lavoro sta andando avanti per come avevamo previsto. Siamo stati accolti dappertutto bene e siamo felici di esserci riavvicinati a i nostri tifosi“. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli direttamente dal ritiro dei liguri a Masone. “Le risposte arrivate in questo periodo sono buone, da parte di tutti. I calciatori giunti qui sono tutti forti e sono proprio quelli che cercavamo. Addirittura ne è arrivato qualcuno in più. Di questo ringrazio il presidente Preziosi. Schone? Oltre a essere un grande campione e anche un gran bravo ragazzo: farà di certo bene la sua presenza nello spogliatoio“.

“Ci serve un altro attaccante? Non credo, ne abbiamo sei e sono tutti forti. Stiamo facendo le necessarie verifiche e faremo, anche in questo caso, le giuste valutazioni prima di prendere delle decisioni. Questa di Genova è una piazza che mi trasmette molte soddisfazioni ed emozioni. E’ stato bello essere corteggiati da una società importante come il Genoa ed è altrettanto bello lavorare ora in questo club. Obiettivi? Noi cerchiamo anzitutto il risultato. Con questo possono arrivare la classifica e le soddisfazioni, per noi e per i nostri tifosi. Come arrivare ai risultati è un discorso diverso: a me, e credo ad altri, interessa giocare bene. Se ottieni risultati giocando bene è il massimo ma in primis ci servono i risultati“.