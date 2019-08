Germania, la curiosa iniziativa del Rot-Weiss Essen: cimitero per i tifosi [DETTAGLI]

Un cimitero per i tifosi più assidui che vogliono mostrare la propria devozione alla squadra in eterno. Lo ha inaugurato oggi il Rot-Weiss Essen, club dal passato prestigioso ora relegato nella quarta divisione tedesca. La sezione del cimitero dedicata ai tifosi sorge vicino alla tomba del fondatore del club, Georg Melches. Le lapidi sono state realizzate con pietra bianca e scritte rosse, i colori della squadra, così come anche i fiori che le circondano. Non mancano nemmeno i sedili bianco-rossi del vecchio stadio di casa.

All’inaugurazione sono intervenuti i vertici del club e diversi membri della comunità protestante locale. Il Rot-Weiss Essen vinse il titolo nel massimo campionato tedesco nel 1955 e militò in Bundesliga per sette stagioni prima di sprofondare definitivamente nelle serie minori a metà negli anni ’70 a causa di gravi problemi finanziari. L’ultimo momento di gloria ci fu nel 1994 con la conquista della finale di Coppa di Germania poi persa contro il Werder Brema. Tra i membri onorari del club dal 2005 figura anche Pelè.