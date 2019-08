Highlights Inter-Gozzano, le azioni salienti dell’amichevole [VIDEO]

Test amichevole ad una settimana dall’inizio del campionato per l’Inter, che al Centro Sportivo Suning ha battuto per 2-0 il Gozzano (che milita in Serie C), con le reti di Lukaku e Politano su rigore. Il profilo ufficiale Twitter dei nerazzurri pochi minuti fa ha postato il video con le azioni salienti. Ecco gli highlights.

📹 | HIGHLIGHTS 2-0 in amichevole al Gozzano con reti di @RomeluLukaku9 e @MPolitano16: ecco gli highlights del match! pic.twitter.com/dHm2D3VTRe — Inter (@Inter) August 18, 2019