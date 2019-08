Infortunio Chiellini, crac Juve: lesione del legamento crociato per il capitano

Infortunio Chiellini, tegola Juventus. Si ferma il capitano bianconero, come annunciato dalla stessa società attraverso il sito ufficiale. Ecco la nota.

“Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

A questo punto, domani ci sarà l’esordio da titolare per De Ligt al fianco di Bonucci. E i problemi per la Juve non finiscono mai, in una stagione iniziata non proprio in maniera fortunata, tra la situazione Sarri e i vari ‘blocchi’ sul mercato.