Infortunio Perotti, tegola Roma: l’esito degli esami ed i tempi di recupero

INFORTUNIO PEROTTI – “Diego Perotti ha effettuato questa mattina dei controlli strumentali in seguito a un infortunio riportato nella giornata di sabato. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati tra i 45 e i 60 giorni. Il calciatore ha già iniziato le necessarie terapie”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Roma nelle ultime ore, tegola per l’allenatore Fonseca che dovrà rinunciare all’attaccante per i prossimi due mesi, il calciatore poteva sicuramente rappresentare un’arma in più in attacco. Adesso la società dovrà valutare un possibile innesto sul mercato.