L’avventura di Wayne Rooney con il Derby County inizierà soltanto a gennaio 2020, ma la prima grana è già arrivata. E’ esplosa la polemica per il numero di maglia scelto dall’attaccante inglese: il 32. A sollevare perplessità nei confronti dell’attaccante è stato l’ex ministro dello sport, Richard Caborn, che ha definito “grossolana” la scelta del giocatore, un richiamo piuttosto evidente allo sponsor di maglia dei bianconeri, il casinò online 32Red. Mel Morris, proprietario del Derby County, ha ammesso che “le opportunità commerciali con il ritorno di Rooney sono significative” e che “siamo contenti di avere il suo coinvolgimento, con il supporto di 32Red per le nostre iniziative a favore della comunità, come il programma ‘Team Talk’ di salute mentale”. Secondo Richard Caborn, però, la scelta dell’attaccante “è piuttosto grossolana“. Anche la deputata laburista Carolyn Harris, che presiede il gruppo parlamentare per il gioco d’azzardo, ha criticato la decisione. “Le persone famose devono comprendere che prendere parte a questo tipo di promozioni non è giusto”, ha spiegato.