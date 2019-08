Inter, il club fa gli auguri a Javier Zanetti per il 46° compleanno

L’Inter celebra Javier Zanetti nel giorno del suo compleanno. Il vice presidente compie oggi 46 anni “e riceve gli auguri da parte di tutto il mondo interista”, si legge nella nota sul sito ufficiale. “Nato a Buenos Aires il 10 agosto del 1973, in nerazzurro ha conquistato il cuore dei tifosi e tanto altro in 858 partite giocate“, si legge nella nota sul sito ufficiale del club. “Sedici i trofei alzati: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa Uefa, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane prima di ricoprire il ruolo di vice presidente”. Il sito riporta anche una frase dell’argentino: “Il fatto di aver vissuto tutta la mia carriera difendendo questa maglia è stato un motivo di orgoglio. L’Inter e i tifosi rimarranno nel cuore per sempre”.