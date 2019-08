Inter, Conte scatenato in conferenza: Icardi, il mercato, Sanchez e la sfida al Cagliari

“E’ un attaccante molto bravo nella finalizzazione e anche negli assist. E’ un giocatore importante che nelle ultime due stagioni sicuramente non ha fatto benissimo con lo United: arriva qui con grande entusiasmo e grande voglia di fare, quindi e’ il benvenuto”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte che commenta cosi’ l’acquisto di Alexis Sanchez alla vigilia della sfida contro il Cagliari: “sara’ convocato per la partita di domani a Cagliari. Cosa ci potra’ dare in questa stagione? Spero di rispondere piu’ avanti a questa domanda con dei numeri, perche’ vorrebbe dire che avra’ fatto bene”, ha aggiunto l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

“Icardi? E’ stato fatto tutto nel modo piu’ corretto possibile, quindi da parte mia non c’e’ alcuna turbativa. Sono otto mesi che parlate di questa situazione – ha aggiunto il nuovo allenatore dell’Inter – Non voglio entrarci: noi dobbiamo essere concentrati sui protagonisti di questa stagione, invece vedo che i protagonisti continuano a essere altri e non chi deve giocare”.

“Cagliari e’ un campo difficile, ostico. Affronteremo una buonissima squadra, che sicuramente avra’ grande voglia di rivalsa dopo il passo falso contro il Brescia nella prima partita. Servira’ grande attenzione, dobbiamo essere preparati per giocare una partita tosta sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare come stiamo facendo, con serieta’, voglia e abnegazione. Ci sono tantissime cose sulle quali lavorare e migliorare”.

“Penso che il club sia stato abbastanza chiaro: il mercato dell’Inter e’ chiuso. Il mercato deve essere oculato, societa’ e allenatore devono andare d’accordo – ha rimarcato il nuovo tecnico dell’Inter – Magari al tecnico serve un attaccante e la societa’ prende un terzino sinistro da 90 milioni di euro. Serve chiarezza, l’importante e’ avere un’idea e cercare di seguirla senza farsi prendere da facili entusiasmi: abbiamo colto delle grandi opportunita’ come Lukaku e Sanchez, un calciatore svincolato come Godin. La rosa a disposizione e’ questa e noi siamo contenti di provare a fare qualcosa di importante con questi giocatori”.