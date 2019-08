Inter, Lukaku: “Sta nascendo qualcosa di speciale, mi mancava un ambiente così caldo”

Debutto migliore con la maglia dell’Inter non poteva esserci per Romelu Lukaku. Esordio in casa: San Siro gremito, vittoria per 4-0 e prima rete in nerazzurro. L’attaccante belga ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, ecco le sue parole.

“Ho sentito chiaramente che quest’anno sta nascendo qualcosa di speciale. Ora continuiamo a lavorare ma la partenza è stata fantastica. Mi mancava un ambiente così caldo, con le bandiere, lo stadio pieno prima dell’inizio della partita. Era speciale, mi sono emozionato: avevo la pelle d’oca perché si sentiva e respirava la storia del club. Sorteggio Champions? C’è un solo modo per affrontare questo girone: preparare ogni sfida al meglio. Dopo la sosta speriamo tutti tornino in forma e senza infortuni. Poi penseremo all’Udinese e poi alla Champions. Pensiamo ad una partita alla volta, partendo dalla sfida contro il Cagliari questo weekend. Il gol al Lecce? Sono sempre pronto e mi preparo bene. In occasione del gol sapevo semplicemente dove sarebbe andata a finire la palla: è stato un momento fantastico, c’era tutta la mia famiglia allo stadio. E poi sapevo che avremmo vinto, anche perché ci siamo allenati benissimo”.