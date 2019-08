Lazio-Roma, definite le misure di sicurezza per il derby: tutti i dettagli

Si avvicina il derby di campionato tra Lazio e Roma, partita che non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo nelle ultime ore in Questura si è concluso il Tavolo Tecnico nel quale sono state definite le misure di sicurezza, l’apertura dei cancelli avverrà alle ore 15.30 con possibilità di anticipo alle ore 15, previste aree di parcheggio delocalizzate: per i tifosi della Lazio in Viale XXVII Olimpiade e a Tor di Quinto, mentre per quelli della Roma nell’area di Piazzale Clodio, previsto lo sgombero già dalle ore 7 di tutti i veicoli in sosta, compresi motocicli, ciclomotori, parcheggi taxi presso i piani stradali: viale dei Robilant – viale Antonino di San Giuliano – piazzale Maresciallo Diaz – lungotevere Maresciallo Diaz – largo Maresciallo Diaz – piazzale di Ponte Milvio – via Cassia, isola pedonale antistante la Chiesa della Gran Madre di Dio – l’intera area parcheggio fronte Commissariato di PS Sezionale “Ponte Milvio”(via Orti della Farnesina 8) – lo spartitraffico a raso – zebratura stradale, sito all’intersezione tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina.

Dopo le ore 13 lo sgombero interesserà anche via Mario Toscano – via Salvatore Contarini (con esclusione dei ciclomotori). Interdetto il traffico veicolare sul Lungotevere Maresciallo Cadorna, Ponte Duca d’Aosta, Lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto compreso tra piazzale Lauro De Bosis a Largo Maresciallo Diaz, Lungotevere Oberdan, Lungotevere della Vittoria viale Tor di Quinto nel tratto compresso tra Largo Maresciallo Diaz a via Civita Castellana – Lungotevere della Vittoria, Lungotevere Oberdan. Vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, dalle ore 15 e sino a due ore dopo il termine dell’incontro di calcio nell’area dello Stadio Olimpico e vie limitrofe, vietato lo stazionamento di veicoli adibiti a punti di vendita di generi alimentari e di gadget vari.