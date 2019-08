Lega Pro, Ghirelli entusiasta: “Sarà la C di cuore e coraggio”

E’ tempo di campionato: quello di C parte con gli anticipi del 24 agosto e si concluderà il 26 aprile. Al termine della regular season, spazio ai play.

La prima giornata di campionato si caratterizza per una novità: i club utilizzeranno il pallone celebrativo C60, che ricorda la nascita della C con Artemio Franchi, che siglò l’atto, il 13 luglio 1959.

“Tra 72 ore parte una nuova stagione e un nuovo campionato di C- spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- è la C di cuore e coraggio. E’ quello che mettono in campo le 60 squadre ai nastri di partenza, ma sono anche due valori che ritroviamo sugli spalti con i tifosi.

A pochi giorni dal fischio di inizio della stagione 2019-2020. che si preannuncia di qualità, voglio rivolgere un grosso in bocca al lupo a tutte le 60 società, che rappresentano città uniche e le tradizioni del nostro Paese”.

“Sarà un campionato “diverso”. Siamo vicini alle esigenze dei tifosi e li abbiamo ascoltati: si torna, infatti, a disputare gare in giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club, e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori”.

Sotto, la “geografia” del campionato con le regioni rappresentate: (Fonte: Area Agonistica Lega Pro)

CAMPIONATO SERIE C 2019-2020

SICILIA: 2

CATANIA

SICULA LEONZIO

CALABRIA: 4

CATANZARO

REGGINA

RENDE

VIBONESE

BASILICATA: 2

PICERNO

POTENZA

PUGLIA: 4

BARI

BISCEGLIE

MONOPOLI

VIRTUS FRANCAVILLA

CAMPANIA: 4

AVELLINO

CASERTANA

CAVESE

PAGANESE

LAZIO:2

RIETI

VITERBESE CASTRENSE

ABRUZZO: 1

TERAMO

MARCHE: 4

FERMANA

SAMBENEDETTESE

VIS PESARO

A.J. FANO

UMBRIA: 2

GUBBIO

TERNANA

TOSCANA: 6

AREZZO

CARRARESE

PIANESE

PISTOIESE

PONTEDERA

ROBUR SIENA

SARDEGNA: 1

OLBIA

EMILIA ROMAGNA: 8

CARPI

CESENA

IMOLESE

PIACENZA

RAVENNA

RIMINI

MODENA

REGGIO AUDACE

VENETO: 4

L.R. VICENZA

ARZIGNANO VALCHIAMPO

PADOVA

VIRTUSVECOMP VERONA

FRIULI VENEZIA GIULIA: 1

TRIESTINA

TRENTINO ALTO ADIGE: 1

SUDTIROL

LOMBARDIA: 9

ALBINOLEFFE

FERALPISALO’

GIANA ERMINIO

MONZA

PRO PATRIA

RENATE

COMO

LECCO

PERGOLETTESE

PIEMONTE: 5

ALESSANDRIA

GOZZANO

JUVENTUS U23

NOVARA

PRO VERCELLI