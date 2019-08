Ligue 1, Lione-Angers 6-0: doppiette per Depay e Dembelé

Lione travolgente nella seconda giornata della Ligue 1. L’Olympique si è imposto in casa con un tennistico 6-0 sull’Angers.

Lione che prende subito il controllo del match e dopo 11′ è già in vantaggio. Aouar recupera palla sulla trequarti, fa qualche metro e scarica un destro che va a morire nell’angolino basso. Al 13′ l’Angers va vicino al pareggio con la conclusione di Mathias Pereira, ma Anthony Lopes manda in calcio d’angolo. Al 20′ Depay si divora il pallone del raddoppio calciando addosso a Butelle. 2-0 che arriva al 36′ con Moussa Dembelé: l’attaccante francese si libera bene, sterza e calcia sul primo palo prendendo in contropiede Butelle. Al 42′ il Lione cala il tris con Depay che batte Butelle con un sinistro che finisce tra le gambe del portiere ospite.

Al 48′ Aouar trova Depay che fulmina Butelle per il 4-0. Al 65′ è Dembelé a firmare la sua personale doppietta. Al 72′ il neo entrato Jean Lucas firma il 6-0 a porta vacante. Nel finale annullato il gol della bandiera a Kanga Aka per fuorigioco. Lione che sale a punteggio pieno.