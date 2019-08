Liverpool, Klopp: “Dobbiamo restare avidi, non ho amato molto la Supercoppa in passato, ma…”

“Il Liverpool deve restare avido”. E’ la raccomandazione del tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, sul sito ufficiale dell’Uefa, in vista della sfida di Supercoppa contro il Chelsea in programma mercoledì prossimo, 14 agosto a Istanbul. “Dopo la finale di Champions abbiamo avuto circa quattro settimane in cui tutti ci hanno dato una pacca sulla spalla ed è stato fantastico ovunque siamo andati. È semplicemente bello, ma cose come questa possono ammorbidirti e possono toglierti un po’ il potere. Non è così, ma è un dato di fatto che possa accadere. Dobbiamo solo fare di nuovo lo stesso e fare di meglio”, ha aggiunto il tecnico che ha portato il Liverpool a vincere la Champions League. “La Supercoppa stessa non è una coppa che ho amato molto guardare in passato. Se non fai parte di questa partita, significa che non hai vinto una finale. Ma è completamente diverso quest’anno, quindi non vediamo l’ora“.