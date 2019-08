Maradona, il regalo della Dinamo Brest è speciale: Harley Davidson per l’ex Pibe de Oro

Diego Armando Maradona continua la fase di recupero dopo l’operazione, nelle ultime ore regalo speciale per l’ex Pibe de Oro. La Dinamo Brest ha infatti consegnato all’argentino una Harley Davidson speciale con un pallone da calcio nella ruota anteriore, il numero dieci e i colori dell’Albiceleste, la notizia è stata riportata dal quotidiano argentino Clarin, che ha contattato in esclusiva Matias Morla, avvocato e grande amico di Maradona: “Il recupero sta seguendo i tempi previsti da medici – ha raccontato parlando dello stato di salute dell’ex calciatore – Diego cammina gia’ da solo, e’ di ottimo umore e pronto a iniziare la riabilitazione. Vuole rimettersi in piedi presto e tornare a lavorare. Dobbiamo andare in Venezuela e in Messico, ma anche in Bielorussia perche’ Maradona vuole ringraziare di persona i rappresentanti della Dinamo Brest per un regalo che ha davvero gradito”.