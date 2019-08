Marchisio, idee chiare sul futuro: “In Italia solo la Juve. Suning mi ha contattato…”

Claudio Marchisio ha le idee chiare sul futuro. Dopo l’esperienza allo Zenit e l’infortunio, da cui si sta riprendendo, l’ex centrocampista della Juventus avrà il compito di trovare un’altra squadra. Ma, vista la lunga militanza in bianconero (sin da piccolo), non vuol sentir parlare di altre squadre italiane o che si avvicinano a queste. Ecco le sue parole a Sky Sport.

“Io in Cina? Ho detto no a Suning, una proprietà troppo vicina all’Inter. C’è stato un interessamento, ma non una offerta vera e propria. La vicinanza alla maglia nerazzurra non mi porta ad essere sereno sulla scelta. Non ho mai pensato di tornare alla Juve, ho preso la mia decisione perché era arrivato il momento giusto. Sicuramente non indosserò altre maglie in Italia. Sicuramente giocherò ancora all’estero, ma dipende dal progetto. Il Brescia? Ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi vorrebbero lì, ma ho detto di no anche ad altre offerte in Italia e ho detto no perché sono coerente“.

“Juve ancora favorita in Italia? Sicuramente, lo dimostrano i campionati vinti in passato, la rosa e anche il cambio di allenatore. Sarri ha dimostrato di aver fatto bene all’estero, vincendo una coppa, ora dovrà capire il mondo Juve. I giocatori dovranno conoscerlo, ma come rosa è la favorita. Marotta e Conte all’Inter? E’ una iniezione di fiducia non solo per l’Inter, ma anche per le altre squadre che vogliono provare a strappare il titolo a una Juve che deve guardarsi intorno“.