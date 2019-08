Milan, Paquetà: “La Juve ha Ronaldo? Sì, ma il nostro obiettivo deve essere comunque il primo posto”

“Penso che ogni giocatore che viene al Milan debba aggiungere qualcosa al lavoro che già viene svolto. Adesso con il nuovo allenatore e con le nuove idee di gioco credo che il Milan sia ancora più forte e lotterà per vincere altri trofei e raggiungere il tanto atteso posto in Champions“. Sono queste le parole a Sky e Milan Tv del ceontrocampista rossonero Paquetà.

“Anche se la Juventus è una grande squadra e ha ottimi giocatori come Cristiano Ronaldo che è fra i più importanti al mondo, noi dobbiamo puntare in alto, non dobbiamo accontentarci del quarto o secondo posto, il nostro obiettivo deve essere il primo posto. Giampaolo per me è un insegnante, ha nuove idee, è preciso nel trasmettercele. Ha modificato il gioco nel modo e nella forma, sia per l’attacco, sia per la difesa. E’ un bravo allenatore e ci dà tante informazioni, cerco di capire meglio il nuovo modo di giocare ogni giorno in allenamento così da poter rendere al massimo“.

“Duarte? Prima di tutto è una persona splendida, un professionista esemplare che è sempre disposto a imparare. E’ un giocatore veloce e di qualità, abile con il pallone fra i piedi, interpreta bene il suo ruolo. Ovviamente all’inizio sarà un po’ difficile per lui durante gli allenamenti ma è normale perché non capisce la lingua e posso comprenderlo ma cercherò di aiutarlo e sono sicuro che ci aiuterà molto. Anche io con la lingua ho ancora qualche difficoltà anche se ora lo capisco. Sto continuando a studiare per parlarla e capirla meglio“.

“Giocare a San Siro è un’emozione enorme. Quando vedevo giocare Kakà pensavo a quanto fosse bello. Quando vedevo i giocatori lì dentro mi immaginavo anche io lì, era sempre una grande emozione. Giocare lì è incredibile e spero di entrare a San Siro ancora tante altre volte. Tutti i giocatori che sono passati per il Milan sono stati grandi lavoratori. Spero di fare un po’ del loro lavoro per diventare un vincente con questa maglia. Il Milan è un grande club, conosciuto in tutto il mondo. In Brasile è un punto di riferimento, chi gioca al Milan è un campione, è una squadra che ha vinto sette Champions. Il Milan merita di vincere la Champions. Ad oggi la squadra ha grandi giocatori e ha conquistato grandi risultati. Meritiamo la Champions e dobbiamo tornare a vincerla giocando bene a calcio“.