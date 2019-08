Neymar-Barcellona, c’è la svolta? Dalla Spagna: “I dirigenti catalani volano a Parigi”

Neymar-Barcellona, possibile svolta in merito al passaggio del brasiliano ai catalani, nonostante le parole di Tuchel che lo vorrebbe ancora con sé.

Secondo i media catalani, a cominciare dall’emittente Rac1, domani i dirigenti blaugrana voleranno a Parigi per discutere l’affare dopo il summit andato in scena oggi al Camp Nou. I vertici del club spagnolo si sono infatti riuniti e hanno avuto anche un contatto telefonico con il Psg, fissando l’appuntamento per un faccia a faccia alle 12 di domani. La delegazione azulgrana comprenderà anche Óscar Grau, Ceo della società e elemento chiave per un’eventuale definizione dell’affare.