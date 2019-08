Neymar, la contestazione allo stadio è clamorosa: “il peggiore nella storia del Psg”

La storia tra Neymar ed il Psg è ormai giunta ai titoli di coda, il rapporto tra le parti non è mai decollato e la rottura definitiva è avvenuta nella giornata di ieri con i tifosi che hanno contestato pesantemente il brasiliano, Neymar non è stato convocato ed allo stadio sono apparsi striscioni, anche cori di disapprovazione nei confronti del calciatore. “Neymar vattene”, lo slogan più pacato che si è alzato dagli spalti, “il peggior giocatore nella storia del Psg”, e ancora “il più povero nella storia del club”. I riferimenti dei tifosi del Psg sono stati anche alle vicissitudini giudiziarie del brasiliano accusato di stupro da una modella, a gettare benzina sul fuoco la sorella dell’attaccante Rafaella Santos: “Che persone miserabili e maleducate. Spero che continueranno ad avere mio fratello in squadra. Senza di lui non vinceranno nulla”.