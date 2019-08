Neymar, incertezza sul futuro: sorpasso Real sul Barça? Le parole di Jordi Cruyff e le sensazioni di Thiago Silva

Una telenovela infinita che al momento vede un’unica certezza: non è cambiato nulla. Neymar è ancora un calciatore del Paris Saint Germain. Il Barcellona insiste per averlo, ma le cose potrebbero essersi complicate con la cessione di Coutinho al Bayern Monaco. Allo stesso modo, dalla Francia parlano di ‘bluff’ per ‘accontentare ‘Messi, tra quelli che spingono per il suo ritorno. Nel frattempo, nuovi rumors provengono dalla Spagna: ‘El Mundo Deportivo‘ riferisce di una sorta di sorpasso del Real, squadra a cui il PSG vorrebbe cedere il calciatore, sui catalani, meta preferita dal brasiliano.

Sull’argomento, si è espresso un suo compagno sia nel club che in Nazionale: Thiago Silva. L’ex difensore del Milan ha detto la sua sul futuro di Neymar: “La mia sensazione – le sue parole dopo la gara di campionato di ieri sera persa contro il Rennes – è che lui rimarrà. E’ qualcosa che riguarda lui e il club, dobbiamo aspettare fino alla fine. E’ ancora un giocatore del Psg e spero che possa continuare con noi perché è un ragazzo incredibile e indispensabile. E’ un calciatore chiave, con lui saremo più forti“.

Invece Jordi Cruyff, figlio della leggenda Johan, spinge per un suo ritorno in Catalogna: “Neymar – ha detto a ‘El Pais’ – è uno dei cinque talenti più speciali. Quando riceve la palla, sai che sta per succedere qualcosa. E, ai massimi livelli, avere o non avere qualcuno in grado di fare la differenza può significare passare dal vincere un titolo ad andarci solamente vicino. Capisco la reazione dei tifosi che al momento stanno ancora soffrendo per come se n’è andato, ma la grandezza delle persone sta nel capire quando si può aver sbagliato. In questo sport i sentimenti hanno una grande influenza. Ma sono un difensore delle seconde possibilità“.