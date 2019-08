Neymar, nuovi guai per il brasiliano: denunciato dal tifoso colpito in Coppa di Francia

Non c’è pace per Neymar. Nel giorno in cui vengono archiviate le accuse di stupro nei suoi confronti, l’attaccante brasiliano si vede costretto ad affrontare un nuovo guaio giudiziario. Secondo “L’Equipe”, infatti, il tifoso colpito con un pugno dal giocatore dopo la finale della Coppa di Francia persa ai rigori contro il Rennes avrebbe deciso di sporgere denuncia presso la procura della Repubblica di Bobigny. Dal punto di vista sportivo, Neymar è stato sanzionato dalla Federcalcio francese con tre giornate di squalifica, già scontate.

