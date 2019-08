Proprietà nuova, vita nuova. A Palermo c’è aria di cambiamento. Dopo l’insediamento della nuova società, ‘Hera Hora‘, scelta dal Comune della città siciliana, questa mattina la Polizia Municipale è arrivata allo stadio Renzo Barbera per far sgomberare gli uffici occupati dai dipendenti della vecchia società (U.S. Città di Palermo) e affidare l’impianto alla nuova. Quattro pattuglie, due civette e un furgone stazionano nel piazzale antistante lo stadio. In corso l’ispezione.