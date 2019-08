Parma-Juventus, le parole di D’Aversa: “C’è rammarico, avremmo meritato il pareggio”

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della sua squadra contro la Juventus.

“C’è rammarico per il risultato, non posso rimproverare nulla alla squadra, nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio. Siamo comunque soddisfatti della prestazione. Il secondo anno in Serie A è quello più difficile, il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Dobbiamo giocare come sappiamo, non solo contro la Juventus, così potremmo toglierci belle soddisfazioni. Sono anche arrivati calciatori che migliorano la rosa e ci aiuteranno a colmare il gap. Si sono rinforzate tante squadre, vedi la Fiorentina e il Cagliari. Sarà un campionato molto più difficile. La Serie A sta migliorando sia per l’arrivo di grandi giocatori che per il ritorno di grandi allenatori come Sarri e Conte”.