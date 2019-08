Pellegri, incubo finito: il giovane attaccante torna ad allenarsi

Incubo finito per Pietro Pellegri. Il giovane attaccante italiano, 11 mesi dopo l’ultima volta (25 settembre 2018 contro l’Angers), potrebbe tornare in campo. Spera in una convocazione, il calciatore 18enne, tornato ad allenarsi in gruppo in seguito alla serie di infortuni che ne hanno compromesso il suo utilizzo. Due operazioni per lui, prima per pubalgia e poi per un problema all’adduttore destro, ma adesso la possibilità di essere quantomeno convocato nella prossima partita contro il Nimes. L’ex genoano era arrivato in territorio monegasco nel gennaio 2018, scendendo però in campo soltanto sei volte, con una rete messa a segno.